Le taux de chômage recule encore au Québec et au pays

L’emploi a progressé en septembre au Québec (+ 77 000) et au Canada (+378 000) tandis que le taux de chômage a reculé pour s'établir respectivement à 7,4 % et à 9 % dans la province et au pays.

C’est ce qu’indiquent vendredi les plus récentes données de Statistique Canada.

Ainsi, le taux de chômage au Québec a connu sa cinquième baisse mensuelle consécutive. Pour rappel, avant le ralentissement économique, il suivait une tendance baissière depuis quatre ans, et il avait atteint un creux historique de 5,1 %, en moyenne, en 2019.

Par ailleurs, après avoir augmenté de 630 000 au cours des quatre mois précédents, l’emploi dans la province a crû en septembre de 77 000 (+1,8 %).

«Les services d'enseignement et les services d'hébergement et de restauration ont contribué le plus à l'augmentation enregistrée en septembre», a précisé l’agence fédérale dans son communiqué.

Au pays, l'emploi a progressé de 378 000 (+2,1 %) en septembre, si bien que la hausse a ramené l'emploi à 720 000 (-3,7 %) de son niveau observé en février avant la COVID-19.

«La majeure partie de la hausse de l'emploi observée en septembre a été enregistrée dans le travail à temps plein, qui a augmenté de 334 000 (+2,1 %), après avoir progressé de 206 000 (+1,4 %) en août», a souligné l’agence de la statistique.

Grosso modo, l'emploi a augmenté dans toutes les provinces en septembre, sauf au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard. De plus, les hausses les plus marquées ont été enregistrées en Ontario et au Québec.

Au Canada, le taux de chômage a diminué pour un quatrième mois consécutif en septembre, en recul de 1,2 point de pourcentage pour s'établir à 9 %, en baisse par rapport au sommet de 13,7 % atteint en mai.

Statistique Canada a souligné qu’en septembre, 1,8 million de Canadiens étaient au chômage, ce qui représente un recul de 214 000 (-10,5 %) par rapport à août. Pour rappel, en mai, il y avait un sommet inégalé de 2,6 millions de chômeurs.