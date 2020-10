« Crisse de folle, pouffiasse, fous-toi des masques dans le cul !!! » Ça vous choque ? Imaginez l’effet que ça me fait quand je me lève et que je trouve ces mots d’amour dans ma messagerie.

Babaille Qanon

Mon crime ? Avoir osé dire que c’est une maudite bonne affaire que Facebook ait enfin mis ses culottes et fermé des pages liées à la mouvance QAnon. Parmi celles-ci, la page Radio-Québec, 77 000 abonnés, et administrée par Alexis Cossette-Trudel.

Aparté : QAnon, c’est un regroupement de schtarbés de la tête persuadés que Trump mène une guerre contre une élite pédophile satanique implantée dans les gouvernements, les milieux financiers et les médias. Oui, vous avez bien lu.

Les gens qui m’envoient des messages violents et misogynes ont souvent un Q dans leur avatar (des photos de chats aussi) et sont convaincus que j’ai vendu mon âme. À qui ? On le sait pas. Mais ce serait la raison pour laquelle je parle contre QAnon et son porte-voix québécois.

LIBARTÉ

Oh Alexis, grand martyre de la LIBARTÉ d’expression. Je te dis qu’il doit se frotter les mains sur un moyen temps que Facebook lui ait donné raison. Il peut enfin dire à sa horde d’enragés que, lorsqu’on dit la vérité, les GAFA de ce monde nous censurent. Ils doivent eux aussi faire partie du réseau pédophile satanique.

Comme les animateurs de Qub, finalement, auxquels notre grand génie du complot mondial s’attaque régulièrement à cause du logo de la station. Vous ne comprenez pas ? Pourtant c’est simple ! Regardez de plus près. Le logo de Qub est en forme de quoi ? DE CUBE ! Et un cube, ç’a 6 faces. 666 = Satan.

Non, on n’est pas dans un sketch d’Arnaud Soly. On est dans la réalité. Et cette réalité me frappe en plein visage, le matin, quand je regarde les messages qui s’empilent : « Salope. T’as vendu ton âme. »

Peut-être, mais pas à toi.