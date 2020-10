Un python de presque 6 mètres de long capturé en Floride

Deux chasseurs ont capturé un python birman de 5,71 mètres de long en Floride, un record pour cet État américain où pullulent les reptiles en tous genres, ont annoncé les autorités locales.

L’animal, dont l’espèce compte parmi les plus gros serpents au monde, atteignait 47 kg sur la balance, a précisé jeudi soir la Fish and Wildlife Conservation Commission, l’organe chargé en Floride de la protection de la faune et de la flore.

Le spécimen a été capturé à 60 km à l’ouest de Miami par deux chasseurs, Ryan Ausburn et Kevin Pavlidis, qui ont posé avec leur trophée pour une photo.

Le python birman est considéré en Floride comme une espèce invasive, ramenée du Sud-Est asiatique à la fin du siècle dernier. Ces serpents ont trouvé un écosystème parfait pour se reproduire dans les Everglades, une vaste zone humide subtropicale dans le sud de la péninsule, comprenant un parc national à l’habitat protégé.