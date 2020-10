Une cégépienne lance un cri du coeur: «Mettre un masque, c'est rien pour nous»

Une étudiante du cégep Lionel-Groulx, Flora Bouchard, a écrit et partagé sur Facebook une lettre ouverte adressée aux étudiants, où elle déclare sa frustration face aux mesures sanitaires restrictives implantées dans les cégeps et les universités par le gouvernement Legault. En entrevue avec Alexandre Dubé, elle affirme que les étudiants doivent retourner en classe pour leur bien-être et qu'ils peuvent obéir à des mesures adaptées.

«On est capable de porter un masque à l'école, [...] mettre un masque c'est rien pour nous. On est prêts à tout», a-t-elle mentionné à QUB radio.

Flora Bouchard a également fait part du manque d'attention du gouvernement envers ses pairs des cycles supérieurs, qu'elle qualifie dans sa lettre d'«oubliés de cette pandémie».

«Ça fait quand même avant la pandémie que les jeunes sont plus ou moins représentés en politique, à cause de toutes sortes de facteurs évidement. Je trouve ça vraiment dommage.»

ÉCOUTEZ l'entrevue complète de Flora Bouchard à QUB radio: