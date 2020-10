Virus: l’Amérique latine, région la plus touchée en termes économiques et sanitaires

L’Amérique latine et les Caraïbes connaissent « les pires conséquences économiques et sanitaires » dans le monde en raison de la pandémie de COVID-19, selon la Banque mondiale (BM), qui prévoit une baisse du Produit intérieur brut régional de 7,9 % en 2020.

« Notre région connaît les pires conséquences économiques et sanitaires dues au Covid-19 dans le monde », a déclaré vendredi le vice-président de la Banque mondiale pour l’Amérique latine et les Caraïbes, le Colombien Carlos Felipe Jaramillo.

Les précédentes estimations, en juin, tablaient sur une contraction de l’économie de 7,2 %.

Mais en 2021, la Banque mondiale estime une reprise possible, à hauteur de 4 %.

Ces données ne prennent pas en compte le Venezuela qui est en récession depuis de nombreuses années et connaît une grave crise politique, plus de 50 pays ne reconnaissant pas le gouvernement du président Nicolas Maduro.

Dans son rapport, la BM note qu’en Amérique latine et aux Caraïbes « le nombre de décès est aussi élevé que dans les économies avancées, sinon plus, mais les ressources disponibles pour faire face à ce choc sont beaucoup plus limitées ».

D’autant que cette crise survient « après plusieurs années de croissance décevante et de progrès limités des indicateurs sociaux ».

Selon la BM « les dégâts sociaux sont immenses » et les taux de chômage ont augmenté dans la région, parfois de manière substantielle.

Dans 13 pays, « le pourcentage de ménages qui ont connu une baisse de revenus est encore plus élevé que celui des ménages qui ont perdu un emploi », indique le rapport.

Les économistes de la BM ont également noté que dans cinq pays un grand nombre de personnes ont déclaré être en retard dans leurs paiements ou ont pensé qu’elles pourraient avoir des difficultés à respecter leurs engagements.

Pour la Banque mondiale, cela suggère que l’impact de la crise ne sera pas seulement « sévère », mais « potentiellement durable ».

L’Amérique latine et les Caraïbes comptaient vendredi 9 831 306 personnes contaminées et 362 450 décédées.