Walmart à la recherche de 10 000 employés au pays

Le géant Walmart voudrait embaucher pas moins de 10 000 personnes d’un océan à l’autre du pays, et ce, d’ici à la période des Fêtes.

L’objectif est de soutenir la croissance de l’entreprise, a-t-on précisé vendredi.

Walmart recherche des gens dans plusieurs départements, aussi bien au service à la clientèle (caissiers, préposés à l'accueil, etc.), qu’aux achats en ligne, en passant par les chauffeurs ou des associés à la commercialisation ou dans les entrepôts pour préparer les produits à expédier aux succursales et aux clients à l'échelle nationale.

Selon l’entreprise, les embauches font suite à un investissement de 3,5 milliards $. «Réparti sur les cinq prochaines années, l'investissement conduira à l'utilisation de technologies de pointe dans un établissement d'avant-garde, ce qui permettra, combiné au travail des associés, d'acheminer les produits le plus rapidement possible», a-t-on précisé.

«Walmart est un endroit qui vous permet de mettre en valeur vos talents et vos compétences et j'ai hâte d'accueillir ces 10 000 nouveaux associés au sein de notre équipe», a souligné le président et chef de la direction de Walmart Canada, Horacio Barbeito.