DROUIN, Florian "Flo"



À l'Hôpital général du Lakeshore, le 4 avril 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé Flo Drouin, époux de Pauline Pitre. Il rejoint son fils feu Stéphane.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Sophie (Daniel) et Mélanie (Dominic), ses petits-enfants Zackary, Yann, Daphnée, Francis, Alexandra et Frédérick, ainsi que plusieurs parents et amis.Étant donné la situation actuelle, l'inhumation aura lieu en toute intimité au Cimetière de Lachine.Des dons en sa mémoire à la Société de leucémie et lymphome du Canada ou à la Fondation CHU Sainte-Justine seraient grandement appréciés.La famille vous remercie pour vos témoignages de sympathie.514-639-1511, www.jjcardinal.ca