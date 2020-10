BESSETTE, Fr. Fernand, c.s.c.



À Montréal, le 4 octobre 2020 est décédé à l'âge de 77 ans, Frère Fernand Bessette.Il est né le 30 juin 1943 à Mont-Saint-Grégoire. Il était le fils de Grégoire et Simone Bessette. Il a fait sa profession perpétuelle le 13 août 1967.Frère Bessette a exercé son ministère en Inde et au Québec. De 2000 à 2020, il s'est consacré à l'accompagnement des détenus et ex-détenus en voie de réinsertion du Service correctionnel du Canada. Il a aussi été très actif auprès des cercles de soutien et de responsabilisation de l'aumônerie communautaire de Montréal.Il laisse dans le deuil ses frères Marcel, Gaëtan, Adrien, ses soeurs Francine, Gloria, Anita, Jeanne, Christiane, ses belles-soeurs Laurette, Claire, Francine, ses beaux-frères Antonio, René, Normand, ses nombreux nièces et neveux, ses amis, ainsi que ses confrères en Sainte-Croix.Dans le contexte actuel de distanciation physique, les prières communautaires et la présentation de condoléances ne se tiendront pas. La dépouille sera incinérée et une messe commémorative sera célébrée ultérieurement dans l'intimité.