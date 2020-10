LEBEL, Cécile



À Laval, le 24 septembre 2020, à l'âge de 82 ans est décédée Mme Cécile Lebel, fille de feu Guy Lebel et de feu Délina Girard.Elle laisse dans le deuil ses filles France et Sophie (Francis), ses petits-fils André et Jonathan, ses soeurs Gilberte et Mirto, neveux et nièces et autres parents et amis.Une liturgie en chapelle aura lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par de dons à La Maison de Soins Palliatifs de Laval.Elle fut confiée au complexe :(450) 473-5934