PINET, Denis



À l'Ancien Pensionnat Côte St-Paul de Montréal, le 17 septembre 2020, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédé M. Denis Pinet, époux de feu Mme Fernande Courchesne Pinet. Il était domicilié à Montréal et natif de Trois-Rivières.Il laisse dans le deuil, outre sa fille, Sylvianne (Luc Roy), ses petits-enfants Julie (Ryan Sarroino), Lucie-Anne, Nicolas, Clémence et son arrière-petite-fille Amelia; sa soeur Aline Pinet Joncas et ses filles Isabelle (Sylvain Pelletier) et Suzanne (Jean Marc Ledoux), de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Il donne son corps à l'Université de Trois-Rivières pour fins de recherche.Vu les circonstances actuelles, les célébrations funéraires sont reportées à une date ultérieure.Pour ceux qui le souhaitent, un don en sa mémoire à la Fondation québécoise de la maladie coeliaque.