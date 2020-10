LAMOUREUX, Gisèle (Gingras)



À Mirabel, le 6 octobre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Gisèle Lamoureux, épouse de feu Gérard Gingras.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lyne (Marco), André (Karine) et Sylvain; son petit-fils Renaud; Chloé, Alexia et Anthony; ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs amis.Les funérailles se feront en privé.