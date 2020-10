BRISSON, Yvon



Paisiblement à Montréal, est décédé le 5 octobre 2020, Yvon Brisson, à l'âge de 80 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette Cavanagh Brisson, sa fille Marie-Hélène Brisson (Joël Granger, Stéphanie Lafond-Granger), son fils Marc-André Brisson (Jo-Ann Barber, Kevin Pariseau), sa soeur Lise Godbout (Don Wells), son frère Réal Brisson (Corinne Thoma), ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux et nièces de partout au Canada, et leurs familles respectives.Il laisse également derrière lui ses amis et voisins de la Coopérative et ses anciens collègues et étudiants.En raison de la pandémie, la commémoration de sa vie aura lieu à un moment plus propice aux rassemblements.Les causes qui lui tenaient à coeur sont l'Institut de Cardiologie de Montréal et l'Association pulmonaire du Québec.