SAVIGNAC, Yolande-Hélène

Le 4 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Yolande-Hélène Savignac de Montréal et native de Joliette. Elle était la fille de feu Édouard Savignac et de feu Berthe Labine.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que parents et amis.La famille de Mme Savignac vous accueillera le samedi 17 octobre de 9h à 11h au1077 LÉPINEJOLIETTEUne cérémonie pour la famille suivra à 11h. L'inhumation aura lieu au cimetière de Joliette.Au centre funéraire, les visites se font dans le respect des règles de la distanciation sociale dûes à la COVID-19. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire.Vous pourrez visionnez la cérémonie en direct ainsi qu'en rediffusion via notre site internet.www.centrefunerairejoliette.com