POIRIER, Roland

À Montréal, le 1er octobre 2020 à l'hôpital Jean-Talon, est décédé paisiblement Roland Poirier, époux en premières noces de feu Fernande Veilleux et en deuxièmes noces de Alys Moreau, retraité de GM General Motors où il a travaillé pendant de nombreuses années.Il était le frère de : Liliane (feu Roger Bernier), Thérèse (feu André Paquette), feu Raymond (Ange Aimée Marcotte), feu Doris (feu Maurice Vallières), feu Léo (Aliette Turcotte) et feu Arthur (Ghislaine Emond).Outre son épouse Alys Moreau et ses soeurs, il laisse dans le deuil ses belles-soeurs Gisèle Moreau (feu Léopold Leclerc), Suzette Miron (feu Roland Moreau) et Louisette Leclerc (feu René Moreau), ses neveux et nièces, ses filleul(e)s Michel Poirier, Jean-Sébastien Cossette et Lucie Veilleux, la famille Veilleux, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un gros merci à tout le personnel de l'hôpital Jean-Talon du 7e étage, pour les bons soins et leur dévouement.Conformément à ses volontés, il ne sera pas exposé et il n'y aura pas de funérailles. L'inhumation au cimetière Mont-Marie de Lévis se fera ultérieurement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Jean-Talon de Montréal.