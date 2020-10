TURENNE, Lise



Le 27 juillet est décédée Lise Turenne, épouse de feu Guy Le Houllier et fille de feu Joseph A. Turenne et feu Juliette Verdon.Elle a laissé derrière elle sa famille Céline, Monic, Nicole et André, ainsi que sa grande et merveilleuse amie Diane Deslisle, Stéphane Le Houillier fils de feu Guy Le Houllier, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Dû aux circonstances actuelles, les cérémonies de derniers hommages et d'inhumation ont eu lieu dans l'intimité.La famille vous remercie pour les témoignages de sympathie que vous nous avez exprimés.