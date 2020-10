TREMBLAY, Suzanne

À Rimouski, le samedi 26 septembre 2020, à l'âge de 83 ans, suite à une longue maladie, est décédée Madame Suzanne *Suzie* Tremblay. Elle était la fille de feu Joseph-Arthur Tremblay et de feu Rose-Anna Girard.Elle était la soeur de feu Émile (feu Marie-Anna Lépine), feu Noëlla (feu René Godbout), feu Marc, feu Jean-Marie, feu Raymond (feu Marthe Tremblay), feu Renée (Soeur Denis-du-Sauveur-SNJM), feu Réjeanne, feu Monique (feu Robert Tremblay), feu Jean-Marc (feu Gisèle Desroches), feu Lise, feu Me Louis-Rhéal (feu Lucille Thouin).Elle laisse dans le deuil sa soeur Huguette (feu Jean-Guy Tremblay), ses frères Hervé-Denis (Georgine Gauthier Bissoondoyal, feu Yolande Gingras) et Gilles-Michel; sa filleule Sophie Tremblay et ses filleuls Jean Godbout, Nicolas Saucier et Roman Kozlovsky; sa grande amie Lucie Gauvin ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Marie-Élisabeth par l'entremise de leur site Internet :Pour faire un don :Nous vous remercions de votre soutien.Un remerciement tout particulier s'adresse au Dr Redouane Bettahar et au personnel de l'Hôpital Régional de Rimouski pour les bons soins prodigués, ainsi qu'à ses bons amis de Rimouski qui l'ont accompagnée dans la maladie.Étant donnée la situation actuelle, les condoléances et les funérailles sont reportées à une date ultérieure qui vous sera communiquée par la famille.De leur côté, quelques amis et ex-collègues de la région de Rimouski anticipent le projet d'une rencontre informelle qui permettrait aux bas-laurentiens qui ont côtoyé Suzanne de partager leurs souvenirs. Une occasion d'évoquer des moments clés de sa carrière politique, mais aussi de se rappeler son rôle déterminant dans l'évolution historique de l'éducation préscolaire et des services à la petite enfance au Québec, de même que son engagement profond pour le développement communautaire, de la ruralité et de la solidarité en milieu régional. Cette rencontre ne pourrait évidemment se concrétiser qu'au moment où notre combat collectif contre la Covid-19 aura connu une issue favorable.