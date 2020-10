THÉORÊT, Pierre



À Québec, le 7 avril 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Pierre Théorêt.Il laisse dans le deuil: sa proche amie de toujours: Suzanne; sa mère Mme Gilberte Théorêt, ses soeurs et frères: Ginette (Jean-Guy), Diane (Yves), Jocelyne (Gaétan), Johanne (Daniel); feu Maryse (Sylvain), Jean-Claude (France), Benoit (Geneviève), sa famille-proche Jobidon: Laurent (Jocelyne); Hélène (Gérard), Bernard (Linda) et Pierre (Brigitte), ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.Vu la situation actuelle, les funérailles se feront dans l'intimité avec la famille immédiate. Vous pouvez envoyer vos condoléances par l'entremise du site internet :La famille tient à remercier les soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale et le service d'oncologie de l'Hôpital Laval de Québec.Des dons à la Société de recherches sur le cancer, la Fondation des Amis du Pavois, Le centrespoir, l'association québécoise pour la réadaptation psychosociale seraient appréciés.