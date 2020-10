CLÉMENT, Aurore



À Verdun, le 8 juin 2020 est décédée, à l'âge de 94 ans, Aurore Clément, épouse de feu Yvon Gauvin.Elle était la fille de feu William Clément et de feu Bella Robichaud, tous deux natifs du Nouveau-Brunswick. Elle était la soeur de feu Lina, feu Anna, feu Omer et feu Conrad Clément.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Johanne et Lizjosée, son petit-fils Léonard, ainsi que des parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 16 octobre 2020 de 18h à 21h, ainsi que le samedi 17 octobre 2020 de 10h à midi, suivi d'une cérémonie commémorative à la chapelle du complexe. L'inhumation aura lieu par la suite à 13h40 au cimetière Le Repos St-François d'Assise (adjacent au complexe).