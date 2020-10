GIRARD, Royal



À Montréal, le mardi 6 octobre 2020 est décédé, à l'âge de 79 ans, Royal Girard, époux de feu Ginette Cyr.Il laisse dans le deuil ses enfants Marjolaine (Roger), Caroline (Christian) et Donald, ses petits-enfants Vanessa, Catherine (Louis-Philippe), Maxime, Julie-Pier et Jessika, ses arrière-petits-enfants Émilio et Marie-Élizabeth, son frère Robert et sa soeur Claire de même que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, l'inhumation sera privée.