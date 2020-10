CHARLAND (ROYER), Annette



De Varennes, le 2 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Annette Royer, professeur retraitée, épouse de M. Donald Charland.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Michèle, France, Suzanne (André Bousquet), Jacinthe (Bruno Bernier), Marie-Claude (Luc Marcouillier), ses onze (11) petits-enfants et ses sept (7) arrière-petits-enfants, son frère Gabriel, ses soeurs Jeanne D'Arc, Hélène, Marthe et Denise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :VARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 - Téléc. (450) 655-0941le vendredi 16 octobre 2020 de 14h à 17h et de 18h30 à 20h30, le samedi 17 octobre de 12h30 à 14h.Les funérailles auront lieu seulement avec la famille proche, le samedi 17 octobre à 14h30 en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes et de là au cimetière de Varennes.La famille remercie le personnel du CHSLD de Contrecoeur pour les bons soins prodigués à Mme Royer.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHSLD de Contrecoeur ou à la Société Alzheimer du Québec.