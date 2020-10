BÉLANGER, Michel



Le 6 octobre dernier, à St-Colomban, après tout près de trente-cinq ans de bonheur et de complicité avec son grand amour Michèle Laramée qu'il appelait affectueusement "Miche", Michel Bélanger nous a quittés à l'âge de 67 ans grâce à l'aide médicale à mourir suite à plus d'une année de problèmes majeurs au niveau de sa santé physique.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Maxime, son plus précieux partenaire de pêche, sa bru Pascalle Sibio, sa petite-fille Rosalie ainsi que son beau-frère Denis Laramée et son épouse Caroline Joly. Il laisse aussi derrière lui des cousins et cousines en plus de nombreux amis qu'il avait connus autant à l'époque où il demeurait à St-Jean-sur-Richelieu, sa ville natale, que depuis qu'il s'était établi à St-Colomban.Selon ses dernières volontés, il n'y aura pas d'exposition ni de cérémonie et ses cendres seront dispersées au moment opportun dans les eaux du Lac des Sables à Petites Bergeronnes.Des remerciements sont adressés particulièrement au Dr Danielle Serra ainsi qu'au personnel du département de Médecine d'un Jour de l'Hôpital de St-Jérôme pour avoir accompagné si généreusement Michel dans les derniers mois de son existence.DESROSIERS & FILS INC.