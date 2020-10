PILON, Marielle



Le 24 mai 2020 à l'âge de 82 ans est décédée Mme Marielle Pilon, épouse de M. Gilles Beaudoin. Elle était la fille de Mme Élianne Madore et de M. Aimé Pilon.Elle laisse dans le deuil son époux, ses soeurs Gisèle (Urbain) et Michelle, son beau-frère Pierre (Diane), sa nièce, ses neveux ainsi que plusieurs parents, amies et amis.La famille vous accueillera dans le cadre d'une chaleureuse rencontre et d'une modeste bénédiction de ses cendres le samedi 17 octobre de 10h à 12h au complexe funéraire :Un don a l'Association Pulmonaire Québec serait apprécié.