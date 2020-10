VENDITTI, René



De Laval, tout doucement à l'âge de 90 ans René Venditti s'est éteint le 17 avril 2020.Époux aimant, il laisse dans le deuil Jacqueline Leclerc sa bien-aimée. Père dévoué de André (Céline), René Jr. (Diane), Suzanne (Luc) et Marc (Claudine), il laisse également ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que sa soeur Jeannine et son frère Jean, neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 17 octobre 2020 dès 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à l'organisme de votre choix seraient appréciés.