Lambert Faust, Claire



À Laval, le 5 octobre 2020, est décédée Madame Claire Faust Lambert, fille de feu Marguerite Hétu et feu Rosaire Faust, et épouse de feu Laurent Lambert.Elle laisse dans le deuil ses trois fils: Yves (Patricia Martin), François (Catherine Nolet) et Louis (Anne Desjardins), ses six petits-enfants: Anika, Frédérik, Marie-Maude, Simon, Geneviève et Joanie (Jonathan Provost), ses nièces préférées Marie-Élaine et Isabelle, ainsi que de multiples fidèles ami(e)s.La famille se rassemblera le samedi 17 octobre de 19h à 21h auCOMPLEXE FUNÉRAIRE URGEL BOURGIEComplexe Saint-François D'Assise6700 RUE BEAUBIEN ESTMONTRÉALDans ce contexte de pandémie, le nombre de visiteurs est limité à 10 personnes. Malgré la volonté de Claire, aucun goûter ne sera servi. Vous êtes encouragés à laisser vos messages de sympathie sur le site auUn don à la Société Alzheimer du Canada serait apprécié.