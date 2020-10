ST-PIERRE, Claude



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Claude St-Pierre, survenu le 6 octobre 2020 au Centre Hospitalier St-Eustache, à l'âge de 82 ans.Outre son épouse Mme Claudette Thibodeau St-Pierre, il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Béatrice Brun), Éric (Julie Jarry), Brigitte (Roberto Robado), ses petits-enfants Siloé, feu Lauralie, Zachary, Félix, Héloïse et Léa Rose, ainsi que sa soeur Aimée et de nombreux autres parents et amis.Nous vous invitons à vous recueillir en famille et entre amis à la résidence funéraire :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LACle samedi 17 octobre 2020 de 13h00 à 17h00.La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine, ainsi que le personnel du Centre Hospitalier St-Eustache pour leur accompagnement et très grande gentillesse.À une gerbe de fleurs, préférez un don à la Fondation de l'Hôpital St-Eustache.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique une limite de 25 personnes présente dans la salle au même moment est requis.