BÉLIVEAU, Claire

(née Gendron)



À Montreal, le 5 octobre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Claire Gendron, épouse de feu Claude Béliveau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel, Diane (Claude), Lise (Thomas) et Elaine, ses petits-enfants Andréanne, Simon, Charles et Amélie, ses arrière-petits-enfants Félix, Gabriel, Elliot, Éloi et Sacha, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 novembre 2020 de 12h30 à 14h45 au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu le samedi 7 novembre 2020 à 14h45 au même endroit.La famille tient à remercier le personnel de la maison de soins palliatifs du Pavillon des Bâtisseurs pour leur soutien et les bons soins prodigués.En guise de sympathie, un don au Pavillon des Bâtisseurs serait apprécié en la mémoire de Claire Gendron.