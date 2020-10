PELLETIER HÉTU, Louise



Paisiblement à Mont-Tremblant, le dimanche 15 mars 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Louise Pelletier épouse de Yves (Yvon) Hétu depuis 64 ans.Elle laisse aussi dans le deuil ses trois filles: Lucie (Richard Jacques), Françoise (feu Dr Alain Reid), Anne-Marie (Philippe Dussault), ses petits-fils adorés, Simon Reid (Isabelle Viens) et Charles Reid, ses arrière-petits-fils Lambert et Louis, sa soeur Michèle (Jean-François Hardy), son frère André ainsi que de nombreux parents et amis.Louise a oeuvré au sein de la CECM pendant de nombreuses années d'abord comme enseignante puis comme cadre supérieure où elle fut très appréciée de ses élèves et collègues.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Douglas ou à la Fondation médicale des Laurentides.Le service funéraire aura lieu en privé le jeudi 15 octobre à 14h. Vous êtes invités à visionner le service en ligne sur le site :, dès la diffusion en direct de l'événement et pour les 90 jours suivants.La famille tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont fait part de leurs marques de sympathie et de soutien suite au décès de Louise.1297, CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC H2V 2P9Tél. 514-279-6540