GIGNAC, Pauline née Langevin



À St-Eustache, le 25 septembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Pauline Langevin, épouse de feu Léo Gignac.Elle laisse dans le deuil sa fille Carole (Serge), sa petite-fille Karine, ses 5 petits-fils Jonathan, Christian (Karine), Francis (Valérie), Benoit (Caroline) et François, ses 8 arrière-petits-enfants, plusieurs neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 17 octobre 2020 de 14h à 17h. Une cérémonie religieuse aura lieu au salon à 16h.