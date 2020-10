DUCHARME, Dr Yvan, M.D.



Monsieur Yvan Ducharme est décédé le 6 octobre 2020 à son domicile entouré des siens.Fils de Cléo Ducharme et de Cécile Jalette, il laisse dans le deuil son épouse adorée Monique Des Lauriers ainsi que ses trois enfants: Frédéric (Louise Simard), Pierre-Alexandre (France Cadoret), Élise (César Xavier Almora Diaz); ses 4 petits-enfants: Aurélie, Émile, Jérémie et Mathias; ses beaux-frères et belles-soeurs: Christiane Des Lauriers, Édith Des Lauriers, Jean-François Des Lauriers (Sylvie Léonard), Benoît Des Lauriers (Carole Beausoleil), ainsi que de nombreux cousins et cousines; ses collègues du 113e cours du Séminaire de Joliette, particulièrement: Louis Granger, Pierre Dalphond et Clément Trudel; ses collègues médecins, particulièrement: Dr Claude-M. Boyer, Dr Jacques Malo, Dr René Préville, Dr Luc Roy; ses amis du tennis, particulièrement: André Nadeau, Normand Morin, Claude Jeuris, Pierre-Paul Allard.Selon les dernières volontés du défunt et compte tenu des circonstances actuelles, il n'y aura pas d'exposition ni de cérémonie à la suite du décès.La famille tient à remercier Dr Philippe Boyer, Dr Sylvain Bellemarre ainsi que Marie-Josée Lapointe infirmière et Lyne Parent ergothérapeute du CLSC de Joliette.1077 RUE LÉPINE, JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.com