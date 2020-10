FONTAINE, Louise



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de madame Louise Fontaine survenu le 28 septembre 2020 à 89 ans entourée des siens.Mariée depuis 61 ans, elle laisse dans le deuil son époux André Dugas. Elle laisse également dans le deuil ses deux filles Chantal (Alain Petit) et Ruth (Éric Bertrand), ses quatre petits-enfants Andréane, Olivier, Vincent et Mathieu, ses soeurs et frères, ses belles-soeurs et beaux-frères, ainsi que d'autres parents et amis du Québec, de la France et de l'Espagne.La famille recevra les condoléances au complexele mercredi 21 octobre de 13h à 16h et de 18h à 21h.