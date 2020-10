AYOTTE, Lucie



À St-Jérôme, le 27 septembre 2020, à l’âge de 58 ans, est décédée Mme Lucie Ayotte, épouse de M. Stéphane Caouette, résident de Mirabel.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Brigitte, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, proches parents et amis.La famille accueillera parents et amis au:TERREBONNE (secteur LA PLAINE)RIVE-NORD 514-770-9770Propriétaire: Patrick Lajeunessele samedi 17 octobre 2020 de 11h à 15h. Une liturgie de la Parole aura lieu à 14h, ce même jour, au salon.