BERGER, Muriel

(née Hamburger)



À Montréal, le 1er octobre 2020, au CHSLD Pierre-Joseph Triest, à l'âge de 87 ans, est décédée la comédienne Mme Muriel Berger.Elle laisse dans le deuil ses soeurs, Nicole et Micheline (Jean), ses cinq neveux et nièces et leur conjoint(e).La famille recevra les condoléances au salon:le samedi 17 octobre entre 13h et 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 15h30.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de Montréal serait grandement apprécié.