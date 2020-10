SÉNÉCAL, Gloria



À Montréal, le 27 septembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Gloria Sénécal.Elle laisse dans le deuil sa soeur Pauline, ses frères Jean-Pierre (Ginette) et Mario (Micheline), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 octobre 2020 dès 14h, suivi d'une réunion de prières à 15h en la chapelle du complexeLa famille tient à remercier le personnel de la résidence Les jardins Gordon et du CHSLD Manoir-de-Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.