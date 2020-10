LANIEL BOUCHARD, Marcelle



Marcelle, fille aînée de feu Idola Garand et Hormidas Laniel et épouse de feu Laval Bouchard, fils de feu Jeannette Benoît et Léonard Bouchard, est décédée paisiblement le 30 mai 2020 à Saint-Sauveur-des-Monts à l'âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marjolaine (Karl Heinz Koch), Johanne (Louis Bénard) et Stéphane, ses petits-enfants Joffrey (fils de Johanne et de Ian Gorin) et Maxime (fils de Stéphane et de Josée Paquette), ainsi que ses soeurs Jeannine (feu Gérard Bourbeau) et Louise-Hélène (feu Jean-Marie Thivierge), son frère Pierre, son grand ami François Bastien, et de nombreux neveux, nièces et amis de la famille.Les funérailles auront lieu à l'église de Sainte-Geneviève, au 16075, boul. Gouin Ouest, Sainte-Geneviève, le vendredi 16 octobre 2020 à 11 h. La famille recevra les condoléances à compter de 10 h.Les règles sanitaires actuelles s'appliquent, soit le port du couvre visage et la distanciation. Dans les circonstances, aucun rassemblement ne suivra la cérémonie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation cancer du sein du Québec ou à la Société Alzheimer du Canada, et par un message sur le site :