OUELLET, Raynald



À Montréal, le 26 avril 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Raynald Ouellet, époux de Mme Nicole Sauvageau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Line, Martin et Anne-Marie, ses petits-enfants Jean-Christophe, Florence, Emmanuel et Nikola, ses soeurs Lauraine, Gemma (Michel), Marthe (David), son frère Yvon (Diane), sa belle-soeur Huguette Day, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en privé le samedi 17 octobre 2020 de 14h à 16h à laUne liturgie de la Parole suivra en la chapelle de la résidence funéraire.