ARÈS, Jean-Claude

Né le 3 août 1934, décédé le 30 septembre 2020, à l'âge de 86 ans.



Il laisse dans le deuil son épouse Monique Jennings, ses enfants Jocelyne (Pierre Genest), Christian, Jasmine (Joe Carchidi), Carmen (Serge Lavallée), 4 petits-enfants, Michelle, Nicholas, Gabrielle et Olivier, ses soeurs: Thérèse, Rita, Jacqueline, Paulette, Francine, Lisette, son beau-frère Claude Bougie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.



Il fut prédécédé par ses frères Marcel, Roger, Laurent, Guy, Jacques et ses soeurs Hélène, Denise et Pauline.

La famille aimerait remercier tous ceux qui ont pris soin de lui.



Afin de respecter les consignes gouvernementales sur la COVID, les personnes invitées personnellement par la famille pourront assister à la chapelle, le mardi 13 octobre 2020.