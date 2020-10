THURBER, Jean A.



Au Centre d'accueil Marcelle-Ferron (Brossard), le 4 octobre est décédé à l'âge de 94 ans, M. Jean A Thurber.Après avoir fréquenté l'École des Hautes Études Commerciales (Université de Montréal), il a travaillé chez Richards-Wilcox durant 47 ans.Passionné de plein air, il aimait la pêche et la chasse. Avec son épouse Jacqueline, il adorait recevoir parents et amis à son chalet de Stukely-Sud (QC). Ce chalet qu'il avait construit avec ses amis, principalement, son cher Alva Perron et ses fils. Il a contribué à l'environnement en plantant 3000 arbres sur son terrain.Retraité, il devint chauffeur bénévole en faisant du transport médical.Il fut l'époux en premières noces, et ce durant 56 ans, de Jacqueline Laniel. Il laisse dans le deuil son épouse Carmelle Filteau. Il était le père chéri de Johanne (David Bradwell), Allan (Kathy), Charles (Jean-Marie Klaus) et Myriam (Robert Larose). Jean était le grand-père bien-aimé de Patrick, Shane (Catlin), Serena (Carlos Sanchez), Mishawn (Jessy Gudipati), Nicholas, Jonathan, Michael, Elijah, Shayne, Erik, Thomas et l'arrière-grand-père de Javin, Jaiya, Jashar et Jaladhi. Il laisse aussi pour regretter son départ son frère, Charles Thurber (Michelle d'Allemagne), ses nièces et neveux Donna Laniel (Robert Roberge), Lisa De Souza (Geoff), Alain, Sylvie et François ainsi que les autres membres de sa famille et ses amis.La famille remercie le personnel du Centre Marcelle-Ferron.En raison des circonstances, les rites funéraires pour célébrer la vie de Jean auront lieu à une date ultérieure à la:COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307, PROMENADE RIVERSIDEST-LAMBERT QCAu lieu des fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient grandement appréciés.