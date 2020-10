DESCHAMPS, Maxime Jacques



Le 13 mai 2020, à l'âge vénérable de 93 ans, est décédé Maxime Jacques Deschamps, ancien résident de Sainte-Anne-de-Bellevue.Il est allé rejoindre son épouse Jeannette Chouinard Gagnier, son fils Benoît Deschamps et son amie de coeur Alberte Pineault.Il laisse dans le deuil sa fille bien-aimée Viviane, son petit-fils Lucas (Mélissa), sa petite-fille Coralie (Karl), son arrière-petite-fille Mia, les membres de la famille de feu Alberte Pineault ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 17 octobre 2020 à 11h30 en l'église de Sainte-Anne-de-Bellevue, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille recevra les condoléances à l'église dès 11h, et ce dans le respect des nouvelles normes sanitaires en vigueur.Sa fille Viviane tient à remercier du fond du coeur le personnel soignant et non-soignant pour les bons soins prodigués durant son séjour au CHSLD D'Youville de Sherbrooke.