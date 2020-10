GAGNON, Andrée (née Leroux)

À Montréal, le 4 octobre, est décédée madame Andrée Leroux Gagnon, épouse de feu J. Edmond Gagnon qu'elle a tant aimé et qui nous a quittés trop jeune.Elle laisse dans le deuil sa fille dont elle était si fière, Nathalie, et son gendre Gaëtan, qu'elle adorait. Lui survivent également son frère François Leroux (Lise Cordeau) et son beau-frère Martin (feu Nicole Corbeil), de même que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. Plusieurs autres parents et amis perdent une personne chère qui se faisait un immense plaisir de cuisiner pour eux, ainsi qu'une bénévole dévouée à sa famille et à sa communauté. En 2004 elle avait reçu le Prix du gouverneur général pour l'entraide et en 2016, l'Arrondissement de Lachine lui décernait le Prix Michel-Ménard pour le Mérite du développement social et communautaire. Des honneurs plus que mérités.Un service religieux sera célébré le vendredi 16 octobre 2020 à 10h en l'église des Saints-Anges, 1400 boulevard Saint-Joseph à Lachine. Étant donné les restrictions en vigueur, la participation à cette cérémonie se fera sur invitation seulement. La célébration pourra toutefois être suivie en direct sur zoom - pour obtenir le lien, merci d'en faire la demande par courriel à l'adresse suivante: alg16oct2020@gmail.com. L'inhumation des cendres se fera ensuite dans l'intimité au Cimetière de Lachine. Nous nous réunirons tous ensemble pour célébrer sa mémoire quand les circonstances le permettront.Vos messages de sympathie peuvent être laissés sur le site de la :https://jjcardinal.ca/category/avis-deces/Ils peuvent également se traduire par un don: soit par la poste ou sur le site web de la Fondation CHU Sainte-Justine où une page de collecte de fonds a été créée à la mémoire d'Andréesoit au Phare Enfants et Familles qu'elle affectionnait particulièrement, ou encore au Relais Populaire de Lachine ou à la Société Saint-Vincent de Paul, conférence Saint-Pierre-Aux-Liens, deux organismes où elle a oeuvré pendant de nombreuses années.