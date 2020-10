LEFRANÇOIS, Irène



À son domicile, le 6 octobre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Irène Lefrançois.Elle laisse dans le deuil ses filles Carole, Christine, Diane (Normand) et Linda (Alain), ses petits-enfants Hillary, Alexandre, Hunter et Megan, son arrière-petite-fille Charlotte, sa soeur Huguette, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Sa famille se rassemblera à une date ultérieure pour l'inhumation des cendres à St-Gabriel-de-Brandon.En sa mémoire, des dons à la Société Alzheimer du Suroît seraient appréciés.