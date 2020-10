BERNIER, Lise



Le 10 mars 2020, Lise Bernier, notre maman tant aimée et le grand amour de son mari depuis 50 ans nous a quittés paisiblement à l'âge de 71 ans.Elle laisse dans le deuil son amour, Ghislain Côté, ses deux filles adorées, Audrey et Anyle Côté (Yves Otis), ainsi que son petit-fils chéri, Émile Côté Otis. Elle laisse aussi dans le deuil ses parents Rosange Néron (feu Mendoza Côté) et feu Rosaire Bernier, ses frères et soeurs : Ginette (Guy Simard), Gilles (Ginette Beaumont), Claudette (Gilles Arsenault), Marc (Sylvie Larouche) ainsi que les parents de Ghislain : feu Georgette Gaudreault et feu J.H. Côté, et sa famille : feu Gérald (Hélène Boudreault), Gaétane (feu Clément Leclerc), Christiane (feu Guy Voyer), Claude, Jacques (Louise Jean), Carole, Daniel (Hélène Côté), Bernard (Édith Voyer), Esther et Isabelle (Lucie Viau) ainsi que de nombreux neveux, nièces, amis et amies.Les funérailles seront célébrées à l'église Saint-Pierre d'Alma (122, rue Harvey est) le samedi 17 octobre 2020 à 11 h. La famille recevra les condoléances dès 10 h. Tous doivent porter un couvre-visage et respecter les recommandations de la santé publique. Vu les circonstances, vous pouvez aussi transmettre vos condoléances sur le site :Ses filles et son mari tiennent à témoigner toute leur gratitude au personnel soignant du 2e étage de l'hôpital de Saint-Eustache pour leur bienveillance et leur humanité.Au lieu de fleurs, merci de faire un don à sa mémoire à la Fondation de l'hôpital de St-Eustache.