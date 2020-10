POIRIER, Roger



À Verdun, le 3 octobre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Roger Poirier, époux de feu Nicole Tremblay.Il laisse dans le deuil son fils Mario, son petit-fils Simon et ses arrière-petits-enfants Charlotte et Olivier, ses frères Maurice (feu Madeleine) et Robert (Diane) ainsi que son ami Chilap.Les funérailles seront reportées à une date ultérieure qui vous sera communiquée dans une future publication.