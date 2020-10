Carl Mallette était mûr pour un nouveau défi

Après trois ans à occuper un poste d’adjoint chez les Tigres de Victoriaville, Carl Mallette se sentait prêt à camper le rôle principal derrière le banc de l’équipe de sa ville natale.

Mallette a succédé à Louis Robitaille à la suite de son départ avec les Olympiques de Gatineau où il remplit désormais les doubles fonctions d’entraîneur et de directeur général.

« Le timing était bon et souvent quand on commence à coacher, on pense qu’on est prêt. Mais on a de l’expérience à aller chercher, et, cette expérience, je l’ai acquise au cours des sept-huit dernières années.

« Dans chaque niveau, tu as quelque chose à apprendre et tu as quelque chose à apprendre avec chaque personne avec qui tu travailles, notamment mes trois dernières années avec Louis Robitaille. Je me sentais prêt, j’en ai fait part et ça s’est réglé assez rapidement », a résumé le pilote de 38 ans avant le dernier match préparatoire des Tigres au Centre Vidéotron.

Même personne

Avant son saut en veston-cravate dans la LHJMQ, Mallette avait dirigé le programme de hockey scolaire du Collège Clarétain et avait entraîné les Filons de Thetford Mines dans le circuit collégial.

Et même s’il retrouve cette saison le chapeau d’entraîneur-chef, Mallette conservera la même approche auprès des joueurs. Le bon gars reste le bon gars.

« Je suis le même, c’est sûr et certain. Mon message était assez simple lors du premier jour du camp d’entraînement. Pour moi, je vois ça comme une chance de les connaître et ils me connaissent. Ils savent quel genre d’individu je suis. Évidemment, c’est moi maintenant qui ai le dernier call et ça fait partie de la nouvelle fonction. J’avais déjà un bon lien de respect et je pense que ça ne change pas », a-t-il souligné.

Parmi les favoris

Pour plusieurs observateurs, les Tigres figureront parmi les clubs les plus compétitifs de la division Est. Mallette accepte sans problème cette étiquette.

« Réalistement, on n’a pas le choix de se voir dans les trois ou quatre premiers. Est-ce qu’on se met de la pression en disant ça ? Non, on est une équipe à maturité. On s’est aussi rajeunis en rentrant Tristan Roy, 17 ans, Olivier Coulombe et Nicolas Kingsbury-Fournier, 18 ans. On a un beau mix. Mais c’est dur de dire où on va se situer. »

Dans le calepin...

Malgré l’interdiction de disputer des matchs jusqu’à nouvel ordre en zone rouge, les Remparts et les Voltigeurs peuvent continuer de s’entraîner selon le principe de la classe-bulle qui prévaut pour l’ensemble des programmes sports-études. Les joueurs des deux équipes suivent leurs cours dans une salle aménagée à cet effet entre les murs de leur amphithéâtre depuis la reprise des activités. La ville de Drummondville a basculé en alerte maximale.

En arrêt pour deux semaines à la suite d'un cas positif à la COVID-19 parmi ses joueurs, le Phoenix pourrait bien obtenir du renfort à la ligne bleue lorsque l'équipe sera autorisée à reprendre ses activités. Puisque la saison de la LNH et de la Ligue américaine ne débutera pas avant janvier, dans le meilleur des scénarios, le défenseur Samuel Bolduc a demandé aux Islanders de New York de retourner comme « 20 ans » dans la LHJMQ. Bolduc a été un choix de deuxième ronde des Islanders en 2019.

Le Titan a ajouté un peu d'expérience devant son filet en réclamant le gardien de 19 ans Christian Sbaraglia au ballottage. Le natif de Mississauga a disputé 28 matchs en carrière dans la Ligue de l'Ontario, dont 24 l'an dernier avec les IceDogs de Niagara. Il rejoindra ses nouveaux coéquipiers en début de semaine après avoir complété son isolement préventif de 14 jours, comme prévu dans les mesures sanitaires du Nouveau-Brunswick. Le Titan est toujours en attente de l'arrivée du Tchèque Jan Bednar à cette position, un colosse de 6 pi 4 po repêché en quatrième ronde par les Red Wings plus tôt cette semaine.

Hendrix Lapierre, des Saguenéens, a frappé un coup de circuit avec son premier message sur Twitter en citant nul autre que la vedette des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin, qui avait félicité le jeune attaquant dans un tweet précédent pour sa sélection au 22e rang du repêchage par les Caps. Une entrée remarquée sur la twittosphère !

Le face à face

HENDRIX LAPIERRE

Saguenéens | Centre

Parties jouées 2

Buts 2

Aides 3

Points 5

Différentiel +4

MAVRIK BOURQUE

Cataractes | Centre

Parties jouées 3

Buts 1

Aide 2

Points 3

Différentiel +1

27 : Avant les matchs de samedi, Nathan Légaré, du Drakkar, avait déjà décoché 27 tirs en seulement trois sorties, un sommet.

31 : La recrue des Mooseheads, Markus Vidicek, est efficace au centre avec 31 mises en jeu gagnées et un pourcentage de réussite de 53,4 %. Vidicek, de Kirkland, a été un choix de 1re ronde en juin dernier.

5 : C’est le nombre d’équipes en arrêt forcé à cause de la COVID-19, soit quatre au Québec et une dans les Maritimes. Il s’agit de 28 % de tous les clubs de la LHJMQ.