CHALIFOUR, Claudette

née Fiola



À Laval, le 3 octobre 2020, est décédée Madame Claudette Fiola Chalifour, épouse bien-aimée de Paul Chalifour.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Carole (Yvan Gamache) et Mireille (Denis Rioux), ses petits-enfants Mathieu (Maud Lemay), Marie-Pier, Isabel et Tayo, son frère Roger (Ginette Greco), son beau-frère Pierre (Mariette Corriveau), ses belles-soeurs Monique Chalifour (Yvon Guillemette), Priscille Chalifour et Jocelyne Côté, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille fera un service funéraire, virtuellement à 15h, le mardi 13 octobre via un lien dans sa nécrologie sur le site d'Urgel Bourgie.En sympathie, s'il vous plaît, portez vos masques pour éviter que la COVID fasse que vos proches deviennent des souvenirs comme notre mère.