GOSSELIN, Andrée



Entourée d'amour à la maison de soins palliatifs St-Raphaël à Montréal, est décédée Mme Andrée Gosselin, le 4 octobre à l'âge de 67 ans.Elle laisse dans le deuil, ses frères Ronald (Heather) et Benoît (Marie José), ses soeurs Nicole (François), Lise (Sylvain) et de feu Claire (Marc-André), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux amis.La famille se réunira dans l'intimité le vendredi 16 octobre de 19h à 21h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 Beaubien Est, MontréalUne diffusion web de la cérémonie sera disponible à compter de 20h30 en simultané ou en rediffusion.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de soins palliatifs St-Raphaël.