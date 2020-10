Comment éviter les chocs électriques à la maison?

Tous les jours, à la maison, vous utilisez des appareils électriques. Sans le savoir, vous faites peut-être des gestes imprudents parce que vous êtes distraits, pressés ou que vous avez oublié quelques règles de prudence élémentaire. Alors que l’automne pointe le bout de son nez et que nous passons plus de temps entre quatre murs, il est bon de rappeler quelques conseils de prévention pour se prémunir au quotidien des chocs électriques. Car « mieux vaut prévenir que guérir », n’est-ce pas ?

Vous avez l’habitude d’utiliser un couteau pour dégager une rôtie coincée dans votre grille-pain ? Attention, ce geste est dangereux et vous met à risque de subir un choc électrique. Comment s’y prendre alors ? Débranchez d’abord l’appareil. Ensuite, utilisez un outil non conducteur d’électricité comme un manche de bois et jamais un ustensile en métal.

Le corps humain est conducteur d’électricité, comme l’eau et le métal. Un choc électrique survient lorsque vous entrez en contact avec l’électricité.

Prenons un autre exemple : continuez-vous d’utiliser une rallonge même si elle est endommagée au niveau de la gaine ou de la prise ? Ne vous en servez pas, car votre sécurité et celle de vos proches pourraient être mises à risque. Hydro-Québec conseille de prendre bien soin de tous les fils électriques à la maison. Pour débrancher un appareil, il vaut mieux tirer sur la fiche que sur le fil. De même, ne laissez pas vos rallonges traîner par terre, sous un tapis ou sous une porte, car elles pourraient s’endommager ou votre jeune enfant, ou même votre chiot, pourrait le mordiller et gravement se blesser.

Vous avez de jeunes enfants à la maison ? Sécurisez vos prises de courant inutilisées par des bouchons protecteurs. Ainsi, ils ne pourront pas y insérer leurs doigts ou un objet.

Attention à l’eau

L’eau et l’électricité ne font pas bon ménage. Il convient donc d’être particulièrement prudent. Par exemple, ne chargez pas votre téléphone cellulaire alors que vous prenez votre bain. Ou encore, ne séchez pas vos cheveux tandis qu’un membre de la famille se brosse les dents. Une éclaboussure est si vite arrivée !

En règle générale, il est déconseillé d’utiliser un appareil électrique si vous êtes mouillés ou si l’humidité dans la pièce est élevée.

Des rénovations en toute sécurité

Même pour des rénovations légères, comme pour remplacer la plaque d’un interrupteur ou d’une prise de courant, il convient d’être prudent. Prenez toujours le temps de couper le circuit au tableau de distribution. Soyez encore plus prudent lorsqu’il s’agit de percer un trou dans le mur. Vous pouvez utiliser un détecteur de montant et d’électricité afin de localiser les fils électriques. Dans le doute, ne prenez pas de risque et faites appel à un électricien.

Avant de changer l’ampoule d’une lampe, débranchez-la ou coupez le courant au moyen de l’interrupteur. Un conseil simple : il est bien plus pratique de changer une ampoule le jour qu’en soirée !

Quelques gestes imprudents à éviter

À la maison, sans le savoir, vous faites peut-être l’un de ces gestes imprudents. Apprenez à les reconnaître :

Laisser traîner des appareils, des rallonges ou des fils électriques ; Utiliser un appareil ou une rallonge à la gaine ou à la prise endommagée ; Utiliser un couteau pour déloger une rôtie dans le grille-pain branché ; Ajouter de l’eau à un fer à repasser branché ; Changer une ampoule sans avoir débranché la lampe au préalable.