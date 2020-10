Confort et indifférence

J’imaginais le meilleur pour le Canadien cette semaine. Et ce meilleur impliquait l’ajout de jeunes talents développés ici. L’offre était foisonnante. Au bout de huit choix, la seule équipe du circuit Bettman évoluant dans un marché encore un peu francophone n’a réclamé aucun espoir évoluant dans sa cour.

Écrire qu’il s’agit d’une forme de racisme envers les joueurs d’ici serait probablement exagéré. Et je n’ai pas envie de gérer la suite... « S’il s’agit de racisme, il ne peut être que systémique... » Enfin, vous comprenez ? Mépris semble plus juste et approprié.

Entre autres, parce que plusieurs dirigeants de la grosse ligue choisissent davantage que le CH de repêcher et développer les espoirs du circuit Courteau.

Recherche gênante

Une recherche exhaustive menée cette semaine avec mon collègue de TVA Sports, Mathieu Bédard, apporte un éclairage qui tend à faire mal paraître Trevor Timmins, au-delà du perpétuel dénigrement non documenté.

Notre échantillonnage s’est étendu sur 10 années de sélections, de 2011 à 2020. En nombre absolu de joueurs puisés à même le circuit Courteau, le Canadien vient au 4e rang de la LNH avec 11, 1 de moins que les Sénateurs, le Lightning et les Blues.

Toutefois, afin de mieux mesurer la valeur des sélections, nous avons décliné en trois catégories les choix, soit les joueurs réclamés dans les rondes 1 et 2, 3 et 4 ainsi que 5, 6 et 7. Sans surprise, le CH domine tous ses pairs dans les rondes de pur hasard soit les rondes 5, 6 et 7. Près de 55 % des choix du CH issus de la LHJMQ ont été réclamés dans ces rondes insignifiantes. En ce qui a trait aux choix de 3e et 4e tours, Montréal se classe 14e, derrière notamment le Lightning et les Panthers. Enfin pour les rondes 1 et 2, le CH est 27e de 30 équipes avec moins de 20 % de ses choix d’ici réclamés hâtivement.

Résultat, les espoirs du CH issus du circuit Courteau ont jusqu’ici disputé 711 matchs dans la LNH, ceux du Lightning... 1499. Plus du double ! Tampa et St. Louis, les deux derniers clubs à avoir bu le champagne dans la grosse coupe, ont tous deux un bilan nettement plus reluisant que le Canadien quant au repêchage et au développement du talent de la LHJMQ.

Alex Killorn, Cédric Paquette, Ondrej Palat et Mathieu Joseph, des « Bolts » ainsi que Samuel Blais et Ivan Barbashev, des Blues, ont des bagues de la coupe Stanley. Nikita Kucherov, réclamé alors qu’il jouait en Russie avant de transiter par Québec et Rouyn-Noranda ainsi que Yanni Gourde, jamais repêché, ne font pas partie de notre échantillonnage, mais ont désormais eux aussi leur nom gravé sur la coupe.

Je sais, je sais, une majorité d’entre vous n’en a rien à cirer de la langue première des joueurs du Canadien, tant que le Canadien gagne. Et bien visiblement, le Lightning gagne en français... tandis que le Canadien, lui, ne gagne pas dans toute autre langue sauf la nôtre !

Coup de cœur

Marc Bergevin. L’acquisition de Josh Anderson est un autre très bon coup du directeur général du Canadien. Max Domi est un joueur individualiste, un enfant roi incapable d’introspection et ainsi de correction de son jeu trop souvent approximatif. Anderson apporte grandeur, poids et caractère sur le flanc droit, désormais une puissance de la LNH avec Gallagher et Armia.

Coup de gueule

Marc Bergevin. L’entente contractuelle consentie à l’ailier format géant Josh Anderson semble risquée. 38,5 M $. 5,5 millions par saison pendant 7 ans. Anderson a un sommet de 43 points en carrière, heureusement comprenant 27 buts. Le DG vient à mon sens de s’emballer un peu vite, comme il l’avait fait par erreur pour Jonathan Drouin lors de son acquisition.

Un p’tit 2 sur...

Un festival du K.-O. ce soir à Shawinigan, lors de la reprise de la boxe professionnelle québécoise. Ce gala Eye of the Tiger Management me laissait quasi de glace avant que David Lemieux ne mette sa bourse en jeu face à Francy Ntetu lors d’un face-à-face à JiC à TVA Sports cette semaine. Le ton a monté comme dans le temps et je pense que David va être de feu ce soir !