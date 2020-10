COVID-19: 184 nouveaux cas dans la Capitale-Nationale

Le coronavirus continue de gagner du terrain dans la grande région de Québec, alors que des deux côtés du fleuve, 270 nouveaux cas positifs se sont ajoutés dans les dernières 24 h.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: COVID-19: 1097 nouveaux cas confirmés et 14 décès de plus

Dix jours après le passage en zone rouge pour plusieurs secteurs, la situation sanitaire continue de se dégrader dans la Capitale-Nationale.

Samedi, le bilan du jour sur la rive nord du Saint-Laurent faisait état de 184 personnes de plus ayant contracté la COVID-19 et d’un décès supplémentaire. C’est une quarantaine de cas de plus que ceux rapportés la veille, mais c’est mieux que le sommet de 265 nouveaux cas d’infection recensés dimanche.

La région reste sous la barre des 200 nouveaux cas quotidiens pour la quatrième journée de suite, mais se maintient à des niveaux comparables, voire pires qu’au début l’alerte «maximale». En six jours, il s’est ajouté 1125 personnes positives dans la région.

Avec un total de 5919 personnes ayant attrapé la maladie depuis le début de la pandémie, la Capitale-Nationale est sur le point de franchir le cap des 6000 cas cumulés. Parmi elles, 1350 personnes atteintes du coronavirus sont toujours des cas considérés comme étant «actifs».

Pour sa part, la région de la Chaudière-Appalaches franchit la marque des 2000 cas de coronavirus depuis le début de la crise sanitaire. En une journée, 65 nouvelles infections se sont ajoutées, de même que trois décès. Depuis plusieurs jours, la situation semble se stabiliser, avec une soixantaine de nouveaux cas rapportés quotidiennement.