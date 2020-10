Créer dans l'urgence

Carla Bruni n’avait pas sorti un album de chansons originales depuis sept ans. La voilà qui revient cet automne avec un album au titre éponyme. Le disque s’est enregistré très rapidement après le confinement du printemps. Le Journal s’est entretenu avec elle.

L’enregistrement de l’album s’est fait très rapidement en studio, en seulement six jours. Pourquoi un temps si court ?

« Parce qu’on n’avait pas le choix ! C’était juste après le confinement, en juin. On a tout fait beaucoup plus rapidement que d’habitude. J’ai adoré. Ç’a mis une espèce d’urgence. Il y a une espèce de mouvement qui se crée. On n’a pas le temps de choisir. Tout se fait plus rapidement et intensément. »

Pourquoi avez-vous fait appel à Albin de la Simone pour la réalisation de l’album ?

« J’avais envie de travailler avec lui depuis longtemps. J’aime son univers. J’aime aussi le travail qu’il fait avec les autres. Tout simplement, je lui ai envoyé une chanson et je lui ai demandé s’il avait envie de réaliser l’album. Il m’a dit oui. »

Pour la première fois, vous avez écrit une chanson en italien, avec Voglio l’amore. Vous qui êtes Italienne d’origine, pourquoi avoir attendu tout ce temps avant de vous essayer à écrire une chanson dans cette langue ?

« C’est incroyable, n’est-ce pas ? Ça fait des années que j’essaie d’écrire en italien et en vérité, je me disais que je ne serais pas capable. Quand j’ai écrit cette chanson, je me suis aperçue qu’il fallait simplement que j’aie l’inspiration pour écrire. C’est ça qui compte. [...] J’avais des doutes, parce que j’ai beaucoup plus vécu en français qu’en italien. Donc j’ai moins d’habiletés en italien. Pourtant, je parle beaucoup italien avec ma famille et je le lis. »

Vous chantez avec votre sœur sur cette pièce. Comment est arrivée cette collaboration ?

« Justement parce que j’étais dubitative sur mes possibilités d’écrire en italien. Quand j’ai écrit cette chanson, je l’ai fait écouter à ma sœur. Elle est actrice, elle a le sens du texte. J’ai toujours confiance dans son conseil. Elle a adoré la chanson. Je lui ai dit : tu ne veux pas venir en lire un bout ? C’est ce qu’elle a fait. On s’est beaucoup amusées. »

L’album compte un titre éponyme. Pour quelle raison ?

« C’est bizarre, non ? Mais j’ai laissé tomber. On s’en fout ! J’ai voulu mettre Rien que l’extase, mais je n’étais plus certaine après. Je n’ai pas trouvé de titre pour décrire tout l’album. Je trouve ça drôle parce qu’avec ce titre, c’est un peu comme si j’étais en début de carrière ! »

Comment est-ce de lancer un album alors qu’on ne peut pas faire de spectacle en raison de la pandémie ?

« C’est très inquiétant pour tout le monde. Mais je pense que les spectacles vont recommencer assez vite. Les gens en ont envie, tout le monde en a envie. »

Comment trouvez-vous le climat actuel au sein de la population ? Au Québec, on sent qu’il y a des tensions un peu partout. Est-ce un peu la même chose du côté de la France ?

« Ah oui, c’est la même chose partout... C’est sûr que le climat est extrêmement tendu. Mais je peux comprendre. Et puis, on est extrêmement nombreux. Je suis née à la fin des années 1960. Dans les années 1990, on était moins nombreux. »

Quel est notre espoir pour les prochains mois, les prochaines années ?

« Je pense qu’on va revenir à la vie, au travail, qu’on va trouver un médicament, un vaccin, qu’on va avancer. Je suis optimiste. Je trouve que les gens ont envie de travailler, qu’ils ont de l’énergie. »

