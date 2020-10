PROULX, Sylvia



À La Prairie, le 6 octobre 2020 à l'âge de 82 ans, Sylvia Dufault (née Proulx) est décédée entourée de ses enfants Diane et Martin. Elle laisse dans le deuil leurs conjoints respectifs, Philippe et Anne-Marie, ainsi que six petits-enfants: Charles et Maxime, Abigail et Elliot ainsi que Savannah et Bianca, filles de son fils Pierre (Sonja) qu'elle rejoint dans l'au-delà.Également endeuillés: son frère Robert (Louise), neveux et nièces, dont sa chère filleule Stéphanie, beaux-frères et belles-soeurs de la grande famille Dufault, sans oublier son ex-mari et père de ses enfants, Pierre, présent tout au long de sa vie pour lui offrir son indéfectible soutien.En raison de la pandémie qui sévit, aucune cérémonie n'est prévue.